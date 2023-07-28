Василиса Володина сделала предсказание на 2024 год: любовный и финансовый прогноз — как жить лучше и дольше

Василиса Володина рассказала много интересного и неожиданного о жизни и смерти, о любви и деньгах. А еще — о том, когда для нашей страны наступит переломный момент и как с помощью астрологии сделать свою жизнь чуточку проще.

— Ваша новая программа на ТВ называется «Хорошие новости с Василисой Володиной». Каких вообще новостей в астрологии бывает больше — хороших или плохих? Или бывают разные периоды?

— Новостей на небе поровну — хороших и плохих. Но люди всегда острее переживают плохое. Потому что если муж к вам пришел с зарплатой, то вы считаете, что это само собой разумеется, и вы не вдохновляетесь каждый раз, когда он эту зарплату приносит, не видите это для себя хорошим событием. Мы все считаем, что так и надо, так и должно быть.

А если вдруг он потеряет эту зарплату, просто не принесет — то для вас это будет гигантский стресс. Поэтому, к сожалению, несмотря на то, что хороших и плохих факторов поровну, человек сложные моменты воспринимает гораздо острее.

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