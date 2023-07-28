Василиса Володина сделала предсказание на 2024 год: любовный и финансовый прогноз — как жить лучше и дольше

Василиса Володина рассказала много интересного и неожиданного о жизни и смерти, о любви и деньгах. А еще — о том, когда для нашей страны наступит переломный момент и как с помощью астрологии сделать свою жизнь чуточку проще.
— Ваша новая программа на ТВ называется «Хорошие новости с Василисой Володиной». Каких вообще новостей в астрологии бывает больше — хороших или плохих? Или бывают разные периоды?
— Новостей на небе поровну — хороших и плохих. Но люди всегда острее переживают плохое. Потому что если муж к вам пришел с зарплатой, то вы считаете, что это само собой разумеется, и вы не вдохновляетесь каждый раз, когда он эту зарплату приносит, не видите это для себя хорошим событием. Мы все считаем, что так и надо, так и должно быть.
А если вдруг он потеряет эту зарплату, просто не принесет — то для вас это будет гигантский стресс. Поэтому, к сожалению, несмотря на то, что хороших и плохих факторов поровну, человек сложные моменты воспринимает гораздо острее.
Как справляться с тревожностью: простой способ
— В последнее время у людей все больше поводов огорчаться и расстраиваться. Да что там — многие переживают постоянный стресс и не знают, как выбраться из этого состояния! Что вы посоветуете?
— У нас действительно последние годы жизни очень напряженные, мы находимся в постоянном стрессе. И, конечно, у каждого свой способ успокаиваться. Мой совет — следить за циклами Луны. Если человек живет в сложной ситуации глобально, то просто наблюдать за собой не получится. Человек должен работать над тем, чтобы его жизнь становилась лучше. Но, если мы говорим про повседневную тревожность, сиюминутную, то надо следить за перемещением Луны по знакам зодиака. Это очень помогает себя балансировать, когда ты понимаешь, почему те или иные эмоции сейчас возникают, на что ты максимально остро реагируешь и как — самое главное — с этим справляться.
— В детстве вы, наверное, любили с подружками гадать на картах, по руке или вызывать «пиковую даму»? Сбывались гадания?
— С детства подружкам на картах и по руке гадала я. Это сразу делает девочку популярной — моя эзотерическая карьера началась очень рано. И, конечно, все сбывалось.
«Наушники были куплены на ретроградный Меркурий»
— Планируете передать свои знания детям? Может быть, хотите создать династию астрологов?
— Я не планирую, я считаю, что дети должны выбирать свой путь, исходя из своих собственных интересов и показаний гороскопа, но они не могут не выбрать мой собственный путь как взгляд на вещи — как минимум. Потому что они живут погруженными в понимание астрологических факторов, они смотрят на мир через это.
Так, вчера вечером мы всей семьей смеялись над сломанными наушниками дочери, которые были куплены на ретроградный Меркурий. И мы ее журили с мужем: она же понимала, что нельзя было покупать в это время, какой был смысл. Поэтому в нашей семье астрологические знания не оспариваются, а используются на благо. Дети растут с пониманием того, как это обогащает и делает их жизнь проще.
— Вам бывает страшно заглядывать в будущее? Что вы там видите?
— Нет, не страшно. Поначалу было страшно, когда только начинала заниматься астрологией — это волнующе и сначала пугает. А потом ты просто понимаешь: ну, в конце концов, каждый из нас когда-то умрет, и вся наша жизнь построена на том, чтобы отдалить этот момент. И астрологические знания нам нужны для того, чтобы мы прожили лучше и дольше.
Когда для нашей страны наступит переломный момент — точная дата
— Что ждет всех нас в этом году и в следующем? Произойдет ли поворот к лучшему? Или ждать развития самого пессимистичного сценария?
— Наша страна стоит на пороге больших изменений, но они случатся не завтра, а в пределах двух-трех лет. И это изменения, которые сравнимы с началом нового экономического большого цикла для нашей страны.
К сожалению, это не значит, что все мы начнем через три года жить лучше. Но поворот, перелом и действительно большие изменения наметятся через 2–3 года. До этого, в течение ближайших двух лет, ситуация будет оставаться очень непростой.
Когда будет пора менять валюту — прогноз астролога о финансах
— Каковы финансовые перспективы у нас и как можно улучшить ситуацию?
— Финансовые перспективы всегда у всех разные. Финансы — это всегда личная категория. И если мы говорим про финансы в целом, то сейчас идет время накопления, когда людям нужно стараться не только зарабатывать, но и не тратить.
Сейчас важно сберечь себе подушку. Пройдет полгода, может быть, восемь месяцев — это зависит уже от личных циклов каждого. И в следующем году будет актуально умение применить свои знания и информированность, умение шустро «метнуться», понимая изменение ситуации — обменять валюту или быстро принять какие-то правильные решения.
— Какие периоды в этом году будут самыми благоприятными для достижения успеха и счастья?
— Первая половина августа не то чтобы про счастье, она про возможность активной работы и получения результата по итогам. И это счастье, когда ты работаешь не зря!
Как действовать в сердечных делах до 4 сентября — и что делать после
— Ваши рекомендации по выбору партнера?
— В ближайший месяц новые знакомства заводить нельзя, потому что они будут неудачными. До 4 сентября идет время ретроградной Венеры. Бывших возлюбленных в жизнь пускать тоже не надо без серьезного переосмысления, потому что это возвращение, скорее всего, попытка судьбы поколебать вашу уверенность в принятых когда-то решениях.
Сейчас, в ближайший месяц, человек должен озаботиться анализом своих эмоций, своих чувств, понять, почему принимались те или иные решения, не обесценивать себя, понять, что человек меняется в течение жизни. Задача на ближайшие полтора месяца такая: как бы у тебя ни складывалась личная жизнь — себя не обесценивать, понять, что человек не равняется своим ошибкам.
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Когда-то допущенные ошибки можно исправлять, от этого вы не становитесь хуже. Но сейчас этот период очищения и переживания старых, былых сложностей — нужен, его нужно пустить в жизнь. А с сентября вы почувствуете себя облегченным, обновленным и поймете, что вы уже готовы к новому роману.
Не пропустите: новую программу «Хорошие новости с Василисой Володиной» можно посмотреть с понедельника по пятницу в 12:15 на канале «ТВ-3».