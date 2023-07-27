Повелитель судьбы: какой знак зодиака осенью искупается в золотом ливне — Глоба

Астролог Тамара Глоба считает, что осенью 2023 года Стрельцы смогут заработать столько денег, о чем даже раньше и не мечтали. По ее словам, у этих людей подвернется удобный момент, который им надо обязательно использовать.

«На пути встретятся авторитетные люди, которые помогут встать на ноги. Сейчас нельзя упускать шанс — деньги пойдут», — заявила она.

Стрельцов можно смело назвать повелителям судьбы осени. Это будет самый удачливый знак зодиака.

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