Весна 2024 года! Володина дала денежный прогноз на ближайшие восемь месяцев

Астролог Василиса Володина сообщила, что денежное положение всех знаков зодиака будет нестабильным в ближайшие месяцы. По ее словам, сейчас самое время зарабатывать, но не тратить.

«Пройдет полгода, может быть, восемь месяцев — это зависит уже от личных циклов каждого, и в следующем году будет актуально умение применить свои знания и умения. Удача придет весной 2024 года», — заявила она в разговоре с Teleprogramma.pro.

Володина подчеркнула, что сложившаяся ситуация просит нас всех отложить заработанные средства и постараться их сохранить. Пока не время разбрасываться купюрами.

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