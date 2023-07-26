Через пять дней станет миллионером: одному знаку Вселенная сделает щедрый подарок (все рты раскроют)

30 июля Венера снизойдет благодатью на людей, которые родились под знаком Весов. Особенно сильно она повлияет на их сферу финансов и отношений.

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В этот день Весам будут посылаться знаки от Вселенной. Если они правильно ими воспользуются, то смогут стать настоящими богачами. Деньги будут литься потоком, а мечты сбываться одна за другой.

Также Весы смогут наладить личную жизнь. Старые отношения получат новый импульс. А одинокие Весы встретят свою вторую половинку.

Источник: rsute.ru.