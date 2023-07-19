Что предстоит сделать Стрельцам, Козерогам и Рыбам до конца июля: Тамара Глоба предзнаменовала миссию

Известный астролог Тамара Глоба спрогнозировала, как сложатся эти июльские дни для представителей разных знаков зодиака, предзнаменовав их миссию.

Родившимся под знаком Стрельца, Козерога и Рыб Тамара Глоба предрекла события, связанные с работой и знакомствами.

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