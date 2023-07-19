Что предстоит сделать Стрельцам, Козерогам и Рыбам до конца июля: Тамара Глоба предзнаменовала миссию

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Известный астролог Тамара Глоба спрогнозировала, как сложатся эти июльские дни для представителей разных знаков зодиака, предзнаменовав их миссию.

Родившимся под знаком Стрельца, Козерога и Рыб Тамара Глоба предрекла события, связанные с работой и знакомствами.

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Стрельцам обещано много полезных и столько же бесполезных знакомств и контактов. Козерогам надлежит внимательно контролировать происходящее вокруг и беречь детей.

У Рыб прибавится забот и деловых хлопот.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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