Что предстоит сделать Стрельцам, Козерогам и Рыбам до конца июля: Тамара Глоба предзнаменовала миссию

Известный астролог Тамара Глоба спрогнозировала, как сложатся эти июльские дни для представителей разных знаков зодиака, предзнаменовав их миссию.
Родившимся под знаком Стрельца, Козерога и Рыб Тамара Глоба предрекла события, связанные с работой и знакомствами.
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Стрельцам обещано много полезных и столько же бесполезных знакомств и контактов. Козерогам надлежит внимательно контролировать происходящее вокруг и беречь детей.
У Рыб прибавится забот и деловых хлопот.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»