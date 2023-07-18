Что должны сделать Девы, Весы, Скорпионы и Стрельцы до конца июля — главная цель

Астролог Галина Краснопевцева поделилась прогнозом на вторую половину месяца с 15 по 31 июля, назвав главную миссию некоторых знаков зодиака. Если они справятся со всеми задачами, то им улыбнется удача.
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Девы могут потерять свою продуктивность. Для этого им нужно опираться на единомышленников в коллективе. А вот в личной жизни этот знак зодиака могут накрыть давно забытые чувства. Звезды советуют им подходить к своим эмоциям взвешенно и рационально.
Вторая половина июля станет для Весов продуктивной во всех смыслах — вот кому удастся претворить в жизнь свои планы. Благодаря проделанной работе они смогут рассчитывать на великолепный отдых. Также их ждет триумф в романтической сфере.
Центральной фигурой для Скорпионов станет их вторая половинка, не стоит избегать диалога с теми, кто по-настоящему дорог. Среди коллег вероятно повышенное внимания к эстетической стороне этого знака зодиака. Любые поездки будут удачны в конце месяца.
Стрельцам июль обещает запомниться своими приключениями, возрастет желание разыгрывать и веселить друзей и близких. Чувство юмора поможет налаживанию связей в бизнесе. Возможно привлечение мощных инвестиций через авторитетных персон.
По материалам 7days