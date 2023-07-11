Получение прибыли и новые возможности: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым крупно повезет

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы оправдываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала, чего ждать разным знакам зодиака от этих дней июля.

Если верить расположению небесных светил, судьба особенно благосклонна к представителям трех знаков зодиака. Получение прибыли, открытие новых возможностей и удача обещаны Львам, Козерогам и Рыбам.

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