Получение прибыли и новые возможности: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которым крупно повезет

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы оправдываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала, чего ждать разным знакам зодиака от этих дней июля.
Если верить расположению небесных светил, судьба особенно благосклонна к представителям трех знаков зодиака. Получение прибыли, открытие новых возможностей и удача обещаны Львам, Козерогам и Рыбам.
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Львам обещана прибыль при условии, что они возьмутся за дела. При этом рекомендуется быть скромнее в расходах.
Крупно повезет Козерогу. Рожденных под этим знаком ждут новые возможности в работе, дорогах, не исключены хорошие предложения.
Рыб ждут удачи в договорах, обучении и поездках.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»