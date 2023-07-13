Их пугают замкнутое пространство, высота и неумелые пилоты: пять имен мужчин, которые боятся летать на самолете

Астролог и таролог Саона помогла нам разобраться, мужчины с какими именами больше других подвержены боязни летать.

Алексей – боится заранее

Страх перед полетом у Алексея начинает развиваться еще за несколько дней. Он судорожно и неоднократно перепроверяет документы и вещи в чемодане, составляет списки. Алексей боится забыть что-то самое важное и вспомнить об этом в последний момент. Для него полет — большой стресс, с которым ему трудно справиться. Его пугают масштабы аэропорта и массовое скопление людей.

Дмитрий – не может довериться пилоту

Для Дмитрия важно контролировать любую ситуацию, тогда он будет спокоен. В самолете это сделать сложнее, так как за штурвалом пилот. Мужчине непросто довериться человеку, которого он не видит. Весь полет Дмитрий может провести в состоянии повышенной напряженности только из-за того, что ему нужно довериться другому профессионалу. Даже прослушивание музыки или аудиокниг его не полностью расслабляет в самолете.

Егор – прячется в телефон или книгу, чтобы отвлечься

Еще в детстве у Егора зародился страх высоты. Каждый полет в самолете для него — испытание. Егор старается не выбирать места у иллюминатора, чтобы не понимать, насколько высоко они поднялись. Для него лучше всего переждать полет где-то в середине салона, отвлекаясь на телефон или книгу. Также Егор предпочитает перелеты в дневное время, так как в темноте акрофобия усиливается.

Вячеслав – боится замкнутого пространства

Боязнь самолета у Вячеслава проявляется обострением клаустрофобии. Панический страх ощущения замкнутого пространства начинается еще в трапе к самолету. Мужчине кажется, что ему не хватает кислорода, слишком душно, тесно, а людей очень много. Усиливается клаустрофобия, если Вячеславу «посчастливилось» сидеть еще между двумя пассажирами.

Он старается выбирать места возле прохода, чтобы хоть немного было свободное пространство. Весь полет его мучает учащенное сердцебиение, пока мужчина не выйдет из самолета.

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Семен – боится, что ему станет плохо

У Семена есть опасения, что на борту самолета ему станет плохо и никто не окажет должной помощи. Он старается контролировать ситуацию и держать себя в руках. Но навязчивая мысль не отпускает до середины полеты. В близком доступе у Семена уже заранее заготовлены нужные лекарства, которые, к счастью, не оказываются нужным. Так мужчине кажется, что он сможет себе быстро помочь, если почувствует недомогание.

