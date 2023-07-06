Живут за счет женщин: пять имен мужчин-альфонсов

Как утверждает астролог и таролог Саона, в астрологии есть предположение, что на повадки мужчины-альфонса влияют наличие в его имени букв «а» и «р». Первая отвечает за сексуальность и тягу к общению. Вторая усиливает притяжение мужчин к женщинам.

Артем – очаровывает, чтобы жить в роскоши

В одной из версий значения имени Артем переводится как «посвященный Артемиде». Этим мужчинам крайне важно находиться рядом с женщиной, которая преуспевает. Чаще всего они выбирают именно обеспеченных дам. Артему нравится жить в роскоши и удовольствии. У этих мужчин сильная сексуальная энергия. Артем быстро очаровывает и сближается с женщинами. Он не побоится стать альфонсом, пока ищет свою избранницу.

Роман – использует добрых и ранимых женщин в своих целях

В его имени заложена сильная энергетика любви, страсти. У Романа крепкий внутренний стержень, он знает себе цену. Умеет влюбить в себя многих девушек, при этом сам еще долго будет ходить с холодным сердцем. Этим мужчинам важно доминировать в отношениях. Они выбирают женщин, у которых добрая и ранимая душа, и могут использовать их в личных целях. Роман и сам неплохо зарабатывает, но ему нравится тратить деньги только на себя.

Марк – ищет тихую и неконфликтную женщину

Имя переводится как «сильный, стойкий». Достаточно эгоистичный и самовлюбленный, хоть и старается это скрыть. Марк хочет видеть рядом с собой послушную женщину, которая будет согласна с каждым его решением. Альфонсу нужна избранница тихая, верная и не конфликтная. Марк не готов открывать свой внутренний мир, но максимально старателен в общении и обольщении женщин. Он знает, как быстро влюбить их в себя.

Валерий – ищет не только деньги, но и дружбу

Еще с детства Валерий энергичен и общителен. Ему легко завязать интересный диалог с абсолютно любым человеком. Особенно этим мужчинам нравится общаться с дамами, имеющими определенный успех в карьере или большое нажитое состояние. С юношества Валерия окружает много девушек, и он быстро привыкает к такой компании. Он не самый типичный альфонс, так как, помимо денежной поддержки, ждет от женщины еще и дружескую.

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Андрей – благородный альфонс

В переводе его имя означает «мужественный». Обе буквы подчеркивают энергетику мужчины и его популярность у женщин. Среди альфонсов Андрей — самый честный, если так можно выразиться. Периодически он пользуется слабостью женского пола в своих целях. При этом выполняет свои обязательства и в целом ведет себя достаточно благородно.

