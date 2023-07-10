Глоба вычислила главных королей счастья осени 2023 года — три знака зодиака

По ее словам, карьера этих людей будет на подъеме, а важные люди рядом.

«Представителям этих созвездий будет сопутствовать удача, они получат хорошую поддержку партнеров и насладятся деньгами», — заявила она.

Главное, быть смелым и не бояться идти вперед.

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