Глоба вычислила главных королей счастья осени 2023 года — три знака зодиака

Астролог Тамара Глоба заявила, что осенью 2023 года королями фортуны станут сразу три знака зодиака. На этих людей обрушится удача и счастье.
Речь идет о Скорпионах, Весах и Тельцах.
По ее словам, карьера этих людей будет на подъеме, а важные люди рядом.
«Представителям этих созвездий будет сопутствовать удача, они получат хорошую поддержку партнеров и насладятся деньгами», — заявила она.
Главное, быть смелым и не бояться идти вперед.
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