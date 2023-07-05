Высокие доходы, любовь, путешествия: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых ждут счастливые перемены

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба рассказала, каким знакам зодиака стоит ожидать позитивных перемен в жизни, начиная с пятого июля, этой среды. Можно путешествовать, отправляться в поездки. Все-таки лето на дворе!

В эти дни все сложится идеально у тех, кто рожден под знаками Девы, Скорпиона и Козерога.

Девам звезды сулят удачных отдых в кругу близких. Хорошо им удастся и работа по дому, и учеба, если вдруг они решат за нее взяться.

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Скорпионам обещано получение дохода, в том случае, если они займутся интеллектуальной творческой деятельностью.

У Козерогов тоже возможна прибыль, но несмотря на это, им рекомендуется урезать расходы на отдых и развлечения. Эти деньги лучше потратить на детей.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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