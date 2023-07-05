Заедают стресс, обожают сладкие подарки: пять имен женщин, склонных к полноте

Галина Янко — биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая — рассказала, какие имена чаще всего носят дамы, склонные к полноте.

Наталья — мать семейства

Имени Наталья дается значение «родная». В нем заложена сильная материнская энергия. По призванию женщина должна быть всегда готова продолжить род и обеспечить здоровое потомство. Именно поэтому Наталье непросто избавиться от лишних килограммов. Но это не мешает ей построить счастливую семью.

Мария — любит вкусно поесть

Имя матери Христа также скрывает в себе сильное родительское начало. Для Марии важна большая семья, минимум с тремя детьми. С возрастом она становится добрее и внимательнее к окружающим. В ее подсознании добрый человек равно сытый человек. Скрытая любовь к еде немного мешает Марии поддерживать фигуру, но она не сильно страдает от этого.

Валентина — заедает стресс сладостями

В переводе имя означает «здоровая». Валентина — альтруист, бежит первой на помощь, но для себя ничего не попросит. К сожалению, стресс привыкла заедать, ищет утешения в сладостях. Она не готова раскрывать душу, надеясь только на собственные силы. Полнота у Валентины, скорее, результат психосоматики.

Ирина — не в силах отказаться от сладких подарков

В переводе с древнегреческого означает «мир, покой». Ирина доброжелательна, дорожит друзьями и семьей. Призвание Ирины — работать в большом окружении людей, например, в образовании или медицине. Ее склонность к полноте возникает из-за слабой воли. Не хочет Ирина отказывать себе в удовольствии и сладких подарках.

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Дарья — любит экзотическую еду

В характере Дарьи еще с детства четко прослеживается артистизм и коммуникабельность. Она привыкла быть в центре внимания и периодически дурачиться. Одно из развлечений Дарьи — еда, особенно экзотическая. Она не будет отказываться от калорийного фастфуда ради тонкой талии, так как для нее важнее получить новые эмоции.

