Деньги и любовь! Два везунчика по дате рождения в 2023 году: Глоба — детальный расклад

Тамара Глоба назвала двух королей фортуны, которые в 2023 году окажутся в победителях. Их ждут процветание в делах.
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Рыбы
Кролик принесет этому знаку зодиака успех в финансах. Удача ждет тех, кто родился в даты с 19 февраля по 20 марта. Рыбы окажутся на гребне волны. Звезды советуют им не расслабляться: хотя денег будет много, но и траты будут велики.
«Весна принесет значительный труд, большую работу, уйдут в сторону лишние люди, а также многие знакомые. Вы сконцентрируетесь на своих хлопотах. Спортивные занятия, дела детей, активный отдых, поездки, обучение принесут отдачу», — заверила Глоба.
Параллельно Рыб ждет личный успех и любовь вдали от дома. Год завершится успехом в обучении, поездках, в карьерном плане новый подъем.
Стрельцы
Им 2023 год подарит большую любовь. Вместе с тем это период делового продвижения. Рожденные в даты с 22 ноября по 21 декабря будут постоянно путешествовать: их ждут дальние поездки, командировки, переговоры с людьми издалека.
«Деловые планы, начавшиеся в мае, будут приносить отдачу во второй половине года и далее. Успешная работа, интересные и рискованные путешествия в период лета. Не связывайтесь с сомнительными персонажами в первой половине лета, это опасно. Вторая половина года принесет помощь старых друзей и любимых людей», — добавила астролог.
В конце осени и начале зимы придет интеллектуальный, личный, творческий успех, спортивные достижения.
По материалам rusradio.ru