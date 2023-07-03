Деньги и любовь! Два везунчика по дате рождения в 2023 году: Глоба — детальный расклад

Тамара Глоба назвала двух королей фортуны, которые в 2023 году окажутся в победителях. Их ждут процветание в делах.

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Рыбы

Кролик принесет этому знаку зодиака успех в финансах. Удача ждет тех, кто родился в даты с 19 февраля по 20 марта. Рыбы окажутся на гребне волны. Звезды советуют им не расслабляться: хотя денег будет много, но и траты будут велики.

«Весна принесет значительный труд, большую работу, уйдут в сторону лишние люди, а также многие знакомые. Вы сконцентрируетесь на своих хлопотах. Спортивные занятия, дела детей, активный отдых, поездки, обучение принесут отдачу», — заверила Глоба.

Параллельно Рыб ждет личный успех и любовь вдали от дома. Год завершится успехом в обучении, поездках, в карьерном плане новый подъем.