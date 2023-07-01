Развод и девичья фамилия: каким знака зодиака угрожает расставание этим летом

Близнецы

Романтика и удовольствия этим летом отходят на второй план по сравнению с семейными обязательствами. Кажется, что рутина убивает все веселье. Будьте открыты и честны со своей второй половинкой, если ваш союз теряет искру. Пришло время признать ошибку и работать над тем, чтобы двигаться вперед.

Сейчас вам необходимо проанализировать свои убеждения и проявить терпение к своей второй половинке. Размышляйте, высыпайтесь и избегайте искушений, которые могут спровоцировать расставание. Может возникнуть желание восстановить связь с кем-то из вашего прошлого – это плохая идея. Не зацикливайтесь на негативе, сохраняйте позитивный настрой, этот период пройдет.

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Весы

Вы вступаете в самое общительное время года, когда на горизонте маячит множество вечеринок, знакомств и интрижек. Если вы находитесь в поисках второй половинки, это самое удачное время года, но если вы уже состоите в паре – соблазны угрожают вашему союзу.

Многих привлекает ваша харизма и устоять перед этим будет сложно. Уделите немного больше времени своей второй половинке. Смакуйте особые моменты. Примите решение о своем будущем и сделайте следующий шаг. Эмоциональная связь и укрепление уз необходимы этим летом. Доверие является ключевым моментом.

Рыбы

Вы чувствуете большую, чем обычно, отдаленность от своей второй половинки. Этим летом вероятны осложнения в отношениях. Будьте хорошими слушателями и терпеливыми партнерами. Сделайте свою личную жизнь центром своего внимания сейчас. Некоторым разногласиям или расхождениям во мнениях, возможно, было дано слишком много времени, чтобы разгореться.

Обсудите ситуацию и придите к мирному решению ваших проблем. Единственный способ решить проблему - признать, что все пошло не по плану и вместе попытаться исправить ситуацию. Ваши отношения стоят потраченного времени и энергии.