Львы, Девы, Весы, Скорпионы — главные ошибки по судьбе: кармическая расплата

Таролог Саона эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro назвала слабые стороны некоторых знаков зодиака. Они кармически допускают одни и те же ошибки, не замечая своих слабых сторон.
Львы
Они привыкли считать себя центром Вселенной. В принципе в таком нарциссическом посыле нет ничего плохого. Но иногда за размерами собственного эго, они не замечают измен супруга или супруги.
Дева
Особенно женщина-Дева привыкла считать себя неприступной Бастилией. Она часто отказывает достойным мужчинам в ожидании, что они будут ее добиваться. Такой подход часто оборачивается фиаско, и Бастилия падает к ногам не самого порядочного избранника.
Весы
Они становятся уравновешенными к более зрелому возрасту. В молодости они склонны к неоднозначным, спорным и шокирующим поступкам. Им хочется посоветовать беречь честь смолоду.
Скорпион
Вот кто может многое получить от жизни. Во многих случая достаточно просто попросить. Однако мировоззрения Скорпионов заставляет их чаще пользоваться манипуляциями. А зря!
Ранее мы писали, что будет с финансами Тельцов, Весов, Скорпионов, Раков, Стрельцов и других знаков зодиака в июле.
Саона. Фото: личный архив