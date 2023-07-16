Львы, Девы, Весы, Скорпионы — главные ошибки по судьбе: кармическая расплата

Таролог Саона эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro назвала слабые стороны некоторых знаков зодиака. Они кармически допускают одни и те же ошибки, не замечая своих слабых сторон.

Львы

Они привыкли считать себя центром Вселенной. В принципе в таком нарциссическом посыле нет ничего плохого. Но иногда за размерами собственного эго, они не замечают измен супруга или супруги.

Дева

Особенно женщина-Дева привыкла считать себя неприступной Бастилией. Она часто отказывает достойным мужчинам в ожидании, что они будут ее добиваться. Такой подход часто оборачивается фиаско, и Бастилия падает к ногам не самого порядочного избранника.