Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Весы, Стрельцы и другие знаки — что будет с их деньгами в июле

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым прогнозом на июль. Кто из знаков зодиака станет богачом, а кто будет сводить концы с концами, экономя даже на необходимом. Точный расчет!
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овнам нужно тщательно рассчитывать свой бюджет: денег будет много, но источник дохода окажется нестабильным.
Тельцы будут жертвовать своим комфортом для того, чтобы получить прибыль. Этот знак зодиака должен заложить фундамент будущего финансового успеха. Настоящие заработки начнутся с августа.
Близнецы начнут копить — а для них это совсем не свойственно. Правда, они пока еще не решили, куда им потратить заработанное.
Раки — единственные, кому улыбнется удача в период напряженного Новолуния. Их труды будут щедро вознаграждены. Львы начинают выходить из серой полосы, получая все новые источники дохода. Они могут совершить рывок в карьере и в финансах.
У Дев прибавится расходов. Траты будут и на дом, и на потребности родственников. Весов могут обвести вокруг пальцев телефонные мошенники. А еще могут возникнуть ситуации, которые потребуют финансовых вложений. Скорпионам лучше не злить начальство, это скажется на их доходах.
Стрельцам нужно разобраться с долгами и вернуть средства, которые они давали взаймы. Козероги могут побаловать себя и расслабиться в плане заработков. Водолеев понесет. Их траты будут безмерными. Они могут спустить все, что откладывали на сложные времена.
У Рыб финансовые проблемы остались позади, они могут позволить себе отдохнуть.
По материалам 7days