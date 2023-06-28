Овны, Тельцы, Близнецы, Раки, Весы, Стрельцы и другие знаки — что будет с их деньгами в июле

Астролог Людмила Митрохина поделилась финансовым прогнозом на июль. Кто из знаков зодиака станет богачом, а кто будет сводить концы с концами, экономя даже на необходимом. Точный расчет!

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Овнам нужно тщательно рассчитывать свой бюджет: денег будет много, но источник дохода окажется нестабильным.

Тельцы будут жертвовать своим комфортом для того, чтобы получить прибыль. Этот знак зодиака должен заложить фундамент будущего финансового успеха. Настоящие заработки начнутся с августа.

Близнецы начнут копить — а для них это совсем не свойственно. Правда, они пока еще не решили, куда им потратить заработанное.

Раки — единственные, кому улыбнется удача в период напряженного Новолуния. Их труды будут щедро вознаграждены. Львы начинают выходить из серой полосы, получая все новые источники дохода. Они могут совершить рывок в карьере и в финансах.