Овны, Тельцы, Близнецы и Раки — какой силой они обладают: особый дар

Таролог Саона эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro назвала знаки зодиака, которые наделены особыми качествами — это их сила и особый дар.

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Овны

Прекрасные ораторы, которые обладают фантастическим даром убеждения. Они могут заставить пойти за собой, не используют техники гипноза или НЛП.

Тельцы

Отличаются высокой скоростью реакции. Этим знакам зодиака подходит экстремальный спорт вроде скалолазания или гонок, где они могут в трудную минуту спасти жизнь не только себе, но и напарнику.