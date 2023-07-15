Овны, Тельцы, Близнецы и Раки — какой силой они обладают: особый дар

Таролог Саона эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro назвала знаки зодиака, которые наделены особыми качествами — это их сила и особый дар.
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Овны
Прекрасные ораторы, которые обладают фантастическим даром убеждения. Они могут заставить пойти за собой, не используют техники гипноза или НЛП.
Тельцы
Отличаются высокой скоростью реакции. Этим знакам зодиака подходит экстремальный спорт вроде скалолазания или гонок, где они могут в трудную минуту спасти жизнь не только себе, но и напарнику.
Близнецы
Настоящий магнит, который притягивает удачу. Причем Близнецы не только с благодарностью принимают дар судьбы, но и делятся своей фортуной с близкими людьми.
Раки
Обладают даром предвидения. Им часто снятся вещие сны, преследуют предчувствия. Раков, которые умеют прислушиваться к своим ощущениям и считывают подсказки, невзгоды обходят стороной.
Ранее мы писали, что будет с финансами Тельцов, Весов, Скорпионов, Раков, Стрельцов и других знаков зодиака в июле.
Саона. Фото: личный архив