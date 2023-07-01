Шкаф ломится, а им «нечего надеть»: пять имен женщин-шопоголиков

У некоторых женщин страсть покупать новые вещи доходит до абсурда. Таролог Галина Янко раскроет тайны имен, выдающих шопоголиков.

Анна – покупает, даже когда это ей не по карману

Эти женщины невероятно внимательны к деталям и тяготеют к эстетике, но не могут почувствовать тонкую грань между «слишком много» и «недостаточно». Они самозабвенно подбирают обувь и аксессуары, чтобы завершить свой наряд, даже когда новые покупки им совсем не по карману. Им нравится выглядеть шикарно, и они готовы отдать всю зарплату на новый наряд, даже если в шкафу висит совершенно неотличимый.

Анастасия – следит за распродажами и покупает умело и выгодно

Обладательницы этого имени умеют наслаждаться маленькими радостями жизни, такими как вкусная еда, вечеринки и шопинг. Для них жизненно важно выглядеть красиво и чувствовать себя комфортно в своей одежде. Это заставляет их делать покупки несколько раз в месяц. Один плюс – они умеют покупать максимально выгодно. Они пристально следят за распродажами во всех магазинах города и каждый сезон запасаются новыми вещами за треть цены.

Дарья – покупает спонтанно и жалеет об этом

Дарьи очень часто покупают вещи в интернете, чтобы поднять себе настроение, а потом жалеют об этом. Этим переменчивым барышням слишком часто надоедает содержимое их шкафа, поэтому они стремятся к новым покупкам каждый день. Кроме того, их не волнует, является ли что-то трендом или нет, если это не цепляет взгляд. Более того, они никогда не присоединяются к трендам специально, умеют оставаться верными своему стилю.

Елизавета – имеет собственный стиль, но не может остановиться

Большинство обладательниц этого имени отличаются превосходным чувством стиля, которое заставляет людей равняться на них. Они относятся к тому типу людей, которые могут создать классический и непревзойденный образ из трех обычных предметов одежды. Они прекрасно умеют подбирать и сочетать вещи, не следуя советам из журналов или стилю знаменитостей. Им нравится обновлять гардероб к новому сезону, но они слишком легко увлекаются.

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Екатерина – надевает один раз – и покупает новое

У Екатерин действительно прекрасный вкус, потрясающее чувство стиля. Они ценят одежду высокого класса, которая отличается безупречным кроем и превосходными тканями. Они ходят по магазинам каждый сезон, чтобы обзавестись одеждой, которая отвечает последним требованиям моды. Но, к сожалению, тренды меняются слишком часто, а гардероб Екатерины переполняется вещами, надетыми один раз.

