Пять имен мужчин, от которых не дождешься подарков: даже в ресторане за вас не заплатят

Будьте осторожны, девушки! Обладатели этих имен не отличаются щедростью, а многие из них даже могут предложить разделить счет в ресторане. Список составила ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Артем – предложит разделить счет в ресторане

Эти мужчины используют силу манипуляции и обольщения, чтобы получить от других то, чего они хотят, но при этом совершенно не готовы что-либо отдавать в ответ. Так что не верьте их крокодиловым слезам, ведь они просто манипулируют вами, в конечном итоге пользуясь вашей наивностью. Высокие амбиции - вот что делает их жадными и эгоистичными. Кроме того, если мы углубимся в их личностные особенности, то обнаружим, что эти мужчины отточили мастерство скрывать свою неуверенность.

Борис – в его словаре отсутствует слово «щедрость»

«Я у себя один» – обладатели этого имени живут по такому принципу. Все, о чем они думают, игнорируя потребности окружающих - это собственные нужды, симпатии и антипатии. Не будет ошибкой сказать, что в их словаре нет слова «щедрость». Если вы - человек, который может принести Борису какую-то пользу, то вы даже не заметите, как он приблизится к вам, чтобы воспользоваться вашими навыками или талантами.

Вы наверняка слышали фразу: «Если корабль тонет, пусть первыми выйдут дети и дамы». Но только не в случае с носителями этого имени. Борис будет первым, кто выпрыгнет из корабля, оставив остальных на произвол судьбы. Что уж говорить о материальных ценностях, деньгах и щедрости!

Максим – отдают что-либо с огромным трудом

Будучи максимально прагматичными и приземленными, они всегда стремятся к совершенству, не оставляя камня на камне. Однако, у всего есть темная сторона. Неугасающая любовь Максимов к совершенству и целеустремленности часто делает их очень эгоистичными и жадными. Жажда оставаться на вершине и на шаг впереди всех заставляет их пользоваться каждым, кто попадется им на пути. При этом они с огромным трудом отдают, будь то эмоциональные или материальные вложения.

Иван – все должно принадлежать только ему

Иван - настоящая душа компании. Но сегодня мы поговорим не о той стороне, которую Иван хочет показать внешнему миру. Его скрытая сторона гораздо темнее, чем вы думаете. Если Иван и любит что-то больше всего на свете, так это быть центром притяжения, чтобы все принадлежало только им.

Речь не только о материальных ценностях, но и о славе, репутации, всеобщем восхищении. Они ненавидят, когда кто-то затмевает их. Жадность к власти и вниманию часто делает их эгоистами, которые готовы на все, чтобы забраться на пьедестал.

Николай – жадность и нежелание отдавать долги

У носителей этого имени есть супер-способность очаровывать всех своими легким нравом и смешными шутками, поэтому мы часто в них заблуждаемся. Они используют свои манипулятивные способности, чтобы получить желаемое от вас, притворяясь милыми и приятными.

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Не удивляйтесь, если в один момент вам позвонят и попросят одолжить денег, а вы согласитесь, ослепленные их миловидностью. Однако, именно здесь их темная сторона выходит на сцену, поскольку жадность и нежелание честно рассчитываться по долгам быстро даст о себе знать.

