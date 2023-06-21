Попадут в поток удачи и счастья: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым обещаны подарки судьбы

Известный астролог Тамара Глоба назвала представителей знаков зодиака, которым будет сопутствовать удача в самые ближайшие дни.

Настоящие подарки получат рожденные под созвездием Овна, Весов и Стрельца. Они попадут в поток удачи и счастья.

Овны будут очень активны и добьются внушительных успехов. Весам повезет в творчестве, будут результативными встречи с молодыми и мыслящими людьми.

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