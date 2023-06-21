Доверчивые, страстные, неуверенные: пять имен женщин, которые часто попадают в токсичные отношения

О том, почему некоторые имена буквально обрекают женщин на токсичные отношения с мужчинами, рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Алла – главный источник токсичности – она сама

Аллы известны своей страстной натурой, что всегда обеспечивает им массу захватывающих и эмоциональных романов. Однако эти женщины нередко могут быть склонны к ревности, собственничеству и контролю, что создает токсичность в отношениях. Отношения с ними – как американские горки! Хотя Алла выбирает мужчин себе под стать, нередко основным источником токсичности в паре является она сама.

Вера – готова жертвовать собой ради партнера

Уже само звучание этого имени говорит о том, что эти женщины очень доверчивы. Это качество часто привлекает к ним абьюзеров. Веры известны своей эмоциональной глубиной и чувствительностью, это делает их самыми сочувствующими и заботливыми партнершами, чем и пользуются мужчины с недобрыми намерениями. Веры склонны к созависимости и будут жертвовать своими собственными потребностями и границами ради партнера, что приводит к токсичной динамике в отношениях.

Елена – с ней мужчины пересекают границы дозволенного

Носительницы этого имени ищут спутника, на которого смогут положиться. Они хотят чувствовать себя в безопасности со своим партнером, ищут человека, который мог бы обеспечить им стабильность, но часто именно это является тревожным сигналом. Такое отношение заставляет их чувствовать себя неполноценными на каком-то уровне.

Они так держатся за мужчину, что готовы выполнять все его прихоти и капризы. Дело в том, что Елена боится остаться одна и делегирует мужчине слишком большую часть ответственности за свою жизнь. Такое отношение сильно развращает мужчин, побуждая их пересекать границы дозволенного.

Наталья – готова терпеть неуважение

Эти женщины дружелюбны и харизматичны, но склонны слишком быстро сближаться с людьми, в связи с чем часто привлекают токсичных партнеров. Им хочется контролировать отношения, потому что они должны быть уверены, что чувствуют себя в безопасности и по-настоящему любимы.

Натальи не возражают против властного мужчины и стремятся выйти замуж за того, кто берет все в свои руки, даже если они знают, что базовое уважение отсутствует.

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Надежда – ею легко манипулировать

Носительницы этого имени искренни и безобидны. Однако доверчивость и неумение разбираться в людях из раза в раз толкают их в лапы сумасшедших абьюзеров. Нади легко поддаются на ложь и манипуляции и абсолютно не умеют отстаивать свои границы.