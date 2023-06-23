Они любят только неудачников: пять имен женщин, которые выбирают несчастных мужчин и опекают их всю жизнь

В каждом имени заложены определенные вибрации, которые влияют на характер и даже на судьбу. Зная их трактовку, можно предотвратить негативные моменты в жизни ребенка. Или попытаться изменить некоторые аспекты поведения, чтобы минимизировать трудности в личных отношениях у взрослой женщины. Подробности – от нашего эксперта: шаманки, ясновидящей и астролога Кажетты Ахметжановой.

Ангелина – душит своей любовью и опекой

Обладательницы такого красивого имени часто становятся заложницами своей гиперопеки над партнером. Ангелина может «душить» своей любовью, чем доставляет неудобства и себе, и мужчине. Партнеру приходится постоянно отчитываться ей о том, где он был и на что потратил деньги.

Как правило, рядом с Ангелиной находится мужчина, которого нельзя назвать защитником. Поэтому девушке приходится опекать его всю жизнь, держа в «ежовых» рукавицах. Ангелине нужен полный отчет обо всех мыслях любимого, его ощущениях, переживаниях. Ей лучше не доказывать свою точку зрения – сценарий может пойти по самому драматическому пути.

Евгения – хочет быть первой и главной, не давая партнеру проявить себя

У девушки с этим сильным именем мужские черты характера преобладают над женскими. Она уже с детства хочет стать первой и главной. Мужчину Евгения выбирает не с лидерскими качествами. Пара живет достаточно хорошо и без скандалов. Но из-за пассивности партнера качество жизни оставляет желать лучшего.

В результате Евгении приходится тянуть на себе быт, развлечения и потребности обоих. Ей сложно делегировать задачи и оставить без контроля рутинные дела.

Елизавета – ищет того, кто нуждается в помощи

Молодая Лиза достаточно неприступна и холодна с парнями. Она не подпускает к себе даже положительных молодых людей, которые готовы стать добытчиком в паре. Елизавета неосознанно пытается найти партнера, нуждающегося в помощи. У нее доброе сердце и большой уровень эмпатии.

Из-за этого она готова броситься на помощь, чтобы поддержать, спасти человека. Неоднократно с такого сценария и начинаются отношения Елизаветы и ее мужчин. Девушка постоянно совершает одну и ту же ошибку — выбирает закомплексованного, неуверенного и нерешительного партнера.

Светлана – старается ничем не обидеть мужчину и готова многое простить

Она мечтает о любви, как в кино: с красивым мужчиной и бесконечной романтикой. Светлана старается создать в своем мире атмосферу искренности и некой инфантильности. На ее пути встречаются мужчины, которые чаще красиво говорят, чем делают ради нее что-то.

Светлана быстро начинает доверять и старается не обидеть, не обременить партнера. К сожалению, мужчины этим пользуются и могут завести отношения на стороне. Девушка не готова расстаться с ним, пытаясь удержать его еще большей заботой и ухаживаниями.

Людмила – низкая самооценка заставляет ее оправдывать обманщика и неудачника

В этом имени заложено значение «милая людям». Девушка с юности пытается угодить многим, старательно выполняет любую задачу и боится высказать свое мнение, если оно отличается от чужого. Партнера встречает в осознанном взрослом возрасте и пытается сразу создать с ним крепкую пару.

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Из-за низкой самооценки Людмила может закрыть глаза на некоторые плохие привычки мужчины, находя им оправдание. Периодически он пользуется этим, и не пытается улучшить совместный быт. Девушка берет много домашней работы полностью на себя, в надежде, что ее забота — цемент их брака.

