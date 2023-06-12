Пять имен мужчин, которые крутят служебные романы: своего не упустят!

Если вы не хотите впутываться в «служебный роман» или переживать, что ваш муж может завести интрижку на работе, - обратите внимание на мужчин с этими именами. Список для наших читателей составила ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Юрий – рабочая этика для него не помеха

Эти мужчины страстны, эмоциональны и неумолимы. Интенсивность и эмоциональный интеллект носителей этого имени заставляют их держаться за все, к чему они стремятся, в том числе и за любовь, поэтому рабочая этика для них не помеха.

Страсть является ведущей силой для них. Они никогда не делают ничего наполовину, они серьезно относится к своим отношениям, иногда даже ставя их превыше карьеры. Можете не сомневаться: найдя достойный объект своей страсти, Юрий своего не упустит.

Евгений – «жена – не стена»

Этих мужчин, как правило, любят все окружающие. У них легкий, игривый характер и превосходное чувство юмора, перед которым женщины не могут устоять. Однако до определенного возраста они вряд ли будут преуспевать и чувствовать себя комфортно в отношениях только с одной женщиной.

Они любят разнообразие, жаждут новых впечатлений и любят нарушать правила, что часто подталкивает их к интрижкам на работе, даже если дома ждет жена.

Константин – ему просто негде больше крутить романы!

Вам может показаться странным, что в этот список попали уравновешенные и всегда прагматичные носители этого имени. Но объясняется это довольно просто: нередко они живут на работе, и крутить романы им больше негде.

Это сильные и трудолюбивые мужчины, которые ищут эти же черты в своей избраннице. Хорошая новость в том, что, даже если офисный роман будет краткосрочным, они сосредоточены на одной девушке и не изменяют.

Роман – нуждается в постоянной новизне и романтике

То, что носители этого имени – самые чувственные и романтичные из мужчин, неудивительно. Но это не значит, что они всегда будут моногамны. На самом деле, именно любвеобильность приводит Романов к неудачам.

Романы ожидают, что их отношения будут напоминать сцены из «Титаника». Когда же они становится слишком бытовыми, и первичное ощущение влюбленности рассеивается, они ищут романтику в другом месте. И рабочее место – не исключение.

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Леонид – быстро увлекается и быстро остывает

Одержимые красотой, равновесием и балансом, Леониды любят окружать себя красотками и флиртуют в любой ситуации. Они быстро увлекаются новой избранницей, но так же быстро и незаметно уходят, когда на их пути появляется новая «жертва».

Этика поведения на рабочем месте для них - не помеха. Они всегда будут оправдывать свои действия, говоря себе и окружающим, что это не вредит рабочему процессу.

