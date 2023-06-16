Что должны сделать Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы в июне: Володина — главная миссия

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на июнь, дав совет некоторым знакам зодиака, подсказав путь, по которому они должны пойти, чтобы избежать проблем и тревог.
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Стрелец
У этого знака зодиака в июне в центре внимания окажется быт, ежедневная рутина и вопросы, которые будут связаны со здоровьем. При этом Стрельцов закрутят заграничные дела. Вообще месяц обещает быть насыщенным.
«Придется отрастить десять рук и умело ими орудовать», - заверила Володина.
Этому знаку зодиака придется смириться с тем, что источником задач в июне станет для него либо партнер по браку или бизнесу, либо начальник. Главное — держать эмоции под контролем и не впадать в состояние крайней раздражительности.
Козерог
Персонально для него главной новостью месяца станет возвращение Плутона в их знак. Козерогам предстоит осознать, какие изменения произошли с ним за последние годы и прочувствовать ту трансформацию. Принять нового себя и только тогда, этот знак сумеет двинуться вперед. Июнь станет периодом подведения итогов.
«Целиком и полностью осознать, что вот он, новый я, и от старого ничего не осталось. Окончательно дальше вы сможете двинуться уже со следующего года», - добавила астролог.
Водолей
Главной темой июня станут финансы. Этот знак зодиака во второй декаде месяца получит возможность подзаработать. Вселенная откроет для него дополнительный источник заработка. А в третьей декаде Водолеям придется присмотреться ко второй половинке, у которой случится срыв. Чудачества могут спровоцировать ссоры. Звезды советуют не принимать близко к сердцу все происходящее в личном сфере.
Рыба
Июнь станет для них весьма благоприятным периодом. Рыбам захочется погрузиться в романтику — встречи, свидания. А вот дальше ситуация изменится. Этот знак зодиака затянет рутина. Им придется решать какие-то споры, ездить по делам, много общаться.