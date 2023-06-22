Самые добрые знаки зодиака – помогут даже заклятым врагам

Эти личности никогда не откажут вам в просьбе, всегда помогут в сложной ситуации, и им спокойно можно поплакаться в жилетку. Один из образцов доброты в мультипликации - кот Леопольд, который всегда говорит мышам-абьюзерам: «Ребята, давайте жить дружно!».
Видимо, этот персонаж принадлежит к числу самых добрых знаков зодиака. А подробнее о них Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы эктрасенсов» Кажетта Ахетжанова.
Рак
Раки относятся к добрякам, которых даже просить ни о чем не нужно. Если представитель этого знака решил, что вам нужна помощь, он поспешит к вам без слов.
Выслушает, утрет слезы, обогреет, а потом поможет и морально, и финансово. Хорошо иметь такого друга, как Рак.
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Стрелец
Стрельцы бывают вспыльчивы, но в глубине души они еще те душки. Это безотказные ребята, которые постараются удовлетворить просьбу ближнего своего даже ценой собственного комфорта и благополучия.
Рыбы
Несмотря на то, что многие считают Рыб высокомерными, на деле они очень добрые.
Если вы обратитесь за помощью к Рыбе, то будьте уверены, что здесь вам никогда не откажут. Даже если до этой просьбы вы были заклятыми врагами.
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив