Сплетники среди знаков зодиака – перемоют косточки абсолютно всем

Помните, как героиня фильма «Служебный роман» Верочка в исполнении Лии Ахеджаковой рассказывала коллеге по телефону, как Ольга «в жутких розочках» заваливает Самохвалова любовными письмами? После этого разговора об истории неразделенной любви знал весь коллектив.
Такие Верочки-сплетницы есть в каждой организации. А среди каких знаков зодиака они встречаются чаще всего? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.
Овен
Овны очень общительные. Благодаря их личным качествам таким, как отзывчивость, сердечность и безотказность, представители этого знака зодиака имеют широкий круг друзей, знакомых и приятелей.
При таком количестве людей в окружении не сплетничать просто невозможно! Вот Овны и сплетничают.
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Телец
Сплетни Тельцов часто похожи на жалобы подростка. Они сетуют, что у других что-то лучше, чем у них. Вот у Попова и дом богаче, и машина круче, и дети умнее, и жена красивее.
И тут начинается поток сплетен про начальника-гада, жену-дуру, детей-недоумков. Смешно? А вот Тельцам нет.
Близнецы
Близнецы любят сплетничать просто потому, что это весело. Ну, а что? Кто еще перемоет косточки странной коллеге по работе и брату-неудачнику? Близнецы распускают сплетни без задней мысли.
На самом деле им даже могут нравятся люди, про которых они сплетничают, но сам факт перемыть кому-то кости доставляет Близнецам удовольствие.
Подробнее о прогнозах Галины можно прочесть на ее станице во ВКонтакте.
Галина Янко. Фото: личный архив