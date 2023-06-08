Сплетники среди знаков зодиака – перемоют косточки абсолютно всем

Помните, как героиня фильма «Служебный роман» Верочка в исполнении Лии Ахеджаковой рассказывала коллеге по телефону, как Ольга «в жутких розочках» заваливает Самохвалова любовными письмами? После этого разговора об истории неразделенной любви знал весь коллектив.

Такие Верочки-сплетницы есть в каждой организации. А среди каких знаков зодиака они встречаются чаще всего? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.

Овен

Овны очень общительные. Благодаря их личным качествам таким, как отзывчивость, сердечность и безотказность, представители этого знака зодиака имеют широкий круг друзей, знакомых и приятелей.

При таком количестве людей в окружении не сплетничать просто невозможно! Вот Овны и сплетничают.

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Телец

Сплетни Тельцов часто похожи на жалобы подростка. Они сетуют, что у других что-то лучше, чем у них. Вот у Попова и дом богаче, и машина круче, и дети умнее, и жена красивее.

И тут начинается поток сплетен про начальника-гада, жену-дуру, детей-недоумков. Смешно? А вот Тельцам нет.