Самые угрюмые знаки зодиака - на лицо ужасные, добрые внутри

Наверняка, вам не раз доводилось слышать фразу, сказанную о ком-либо: «Это он с виду только суровый, а на самом деле добрый». Возможно, эти слова были обращены к вам.
И вам приходилось оправдываться за свою неулыбчивость. Мол, у меня ничего не случилось, а я просто задумался. Поэтому лицо и приняло такое суровое выражение. А возможно, и «виноват» ваш гороскоп.
Рейтинг самых угрюмых знаков зодиака для Teleprogramma.pro составила таролог Галина Янко.
Козерог
Козероги по складу характера не слишком улыбчивые ребята. Они часто ходят, насупив брови, поджав губы, и чуть ссутулившись.
Внешность сразу выдает в Козероге угрюмую личность, а при ближнем общении эта версия подтверждается. Но все меняется в хорошей компании и под хороший алкоголь.
Когда нет нужды держать маску, Козероги расцветают.
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Водолей
Водолеи часто сосредоточены на философских вопросах, много думают и рассуждают, из-за чего выглядят угрюмыми. Да чего уж, они и внутри не слишком радужные.
Думают о голодных детях в Африке, о судьбах мира и несправедливости власть имущих. В общем, не до смеха Водолеям.
Рыбы
Рыбы выглядят угрюмыми, потому что сосредоточены на себе и своих проблемах. Они вечно винят других в каких-то неурядицах и клянут мир.
Если у Рыбы нет проблемы, она ее выдумает. Ну вот такие они ранимые люди, которые любят погружаться в свой внутренний мир.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно найти на ее странице во ВКонтакте.
Галина Янко. Фото: личный архив