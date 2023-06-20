Самые угрюмые знаки зодиака - на лицо ужасные, добрые внутри

Наверняка, вам не раз доводилось слышать фразу, сказанную о ком-либо: «Это он с виду только суровый, а на самом деле добрый». Возможно, эти слова были обращены к вам.

И вам приходилось оправдываться за свою неулыбчивость. Мол, у меня ничего не случилось, а я просто задумался. Поэтому лицо и приняло такое суровое выражение. А возможно, и «виноват» ваш гороскоп.

Рейтинг самых угрюмых знаков зодиака для Teleprogramma.pro составила таролог Галина Янко.

Козерог

Козероги по складу характера не слишком улыбчивые ребята. Они часто ходят, насупив брови, поджав губы, и чуть ссутулившись.

Внешность сразу выдает в Козероге угрюмую личность, а при ближнем общении эта версия подтверждается. Но все меняется в хорошей компании и под хороший алкоголь.

Когда нет нужды держать маску, Козероги расцветают.

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Водолей

Водолеи часто сосредоточены на философских вопросах, много думают и рассуждают, из-за чего выглядят угрюмыми. Да чего уж, они и внутри не слишком радужные.

Думают о голодных детях в Африке, о судьбах мира и несправедливости власть имущих. В общем, не до смеха Водолеям.