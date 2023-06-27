Пять имен мужчин, склонным к дурным привычкам: от обжорства и азартных игр до трудоголизма и распущенности

Иногда определенное имя свидетельствует о том, что мужчина легко поддается вредным привычкам. Список таких имен для наших читателей составила ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Сергей – хочет получать чувственное наслаждение

Носителям этого имени часто свойственна беззаботность, что может привести к курению и алкогольной зависимости. Когда эти мужчины становятся зависимыми, им бывает очень сложно избавиться от пагубных привычек. Важность чувственного наслаждения имеет для них первостепенное значение. У них низкий уровень осознанности в этом отношении.

Роман – меняет девушек, как перчатки

Эти мужчины склонны к сексуальной зависимости. Они могут менять по несколько партнерш за неделю. В отношении любви они всегда хотят всего в избытке. Девушки им быстро наскучивают, а другие люди не могут заполнить эту пустоту, потому что наиболее глубокую связь они устанавливают со своими сексуальными партнерами, а не с друзьями или семьей. Предпочтительный способ самовыражения этих мужчин - секс!

Игорь – зависит от лекарств, шопинга, азартных игр и всего на свете

Одним из имен мужчин с самым высоким уровнем эмоциональности и непредсказуемости является Игорь. Поскольку они всегда ищут способы уменьшить свою боль и страдания, они более склонны к развитию наркотической и лекарственной зависимости. У них может развиться зависимость от всего на свете, включая алкоголь, шопинг, курение и азартные игры.

Константин - трудоголик

Это имя самых заядлых трудоголиков. Константин черпает вдохновение из усилий, долга и служения. Они зависимы от удовлетворения, которое получают от выполнения своей работы, и нередко даже жалуются на собственный трудоголизм, который изматывает их до серьезных психических расстройств. Вся их жизнь вращается вокруг работы!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Федор – зависимость от вкусной еды

Эти мужчины часто одержимы едой, нередко в виде сахарной зависимости. Они умеют наслаждаться всеми тонкостями жизни, но иногда их пристрастие к сладкому и вредной пище может вывести их из равновесия. Съесть порцию пасты, большой кусок торта на десерт и запить это половиной бутылки вина для них – обычное дело. Излишняя полнота, проблемы с кожей и желудком – мало что способно изменить их пищевые привычки.

