Два везунчика по дате рождения, которых ждет чистейшая полоса удачи после 20 июня

Астролог Анна Савельева специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на июнь, назвав двух баловней судьбы, которых ждет чистейшая полоса удачи. Им будет везти по-крупному. Деньги, любовь, карьера и здоровье — окажутся на высоте! Для этих знаков зодиака июнь — время брать и действовать.

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Тельцы к концу месяца смогут расслабиться и выдохнуть по поводу денег. Если не было клиентов, то они появятся. Если ждали одобрения от банка то его получат. Можно сказать финансовая часть стабилизируется и даже выйдет в плюс, что можно даже начать откладывать на отпуск.

У Львов, закончатся проблемы в отношениях. Они найдут взаимопонимание как с коллегами, так и с домочадцами. Многие представители данного знака, которые находятся в поиске второй половинки, должны присмотреться к окружению, вы не одиноки, с вами хотят общаться и возможно даже пригласить на свидание.

Дни рождения Тельцов выпадают на даты с 21 апреля по 21 мая.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.