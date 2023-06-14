Обласканы Богом, отмечены фортуной: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет успех в середине июня

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на середину июня. Судя по расположению небесных светил, особенно удачным этот период будет для представителей трех знаков зодиака.

Обласканы Богом и отмечены фортуной будут рожденные под созвездиями Овна, Тельца и Девы.

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