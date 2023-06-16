Скандалисты среди знаков зодиака – заводятся с полуоборота

Говорят, что женщина может сделать из ничего три вещи: шляпку, салат, скандал. Впрочем, к скандалам склонны как дамы, так и господа определенных знаков зодиака. Каких же?

Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Дева

Дева не любит скандалы и не ищет их, но если кто-то зацепит Деву, то жди беды. Она не будет терпеть и сразу задаст тысячу неприятных вопросов.

Выдержать допрос Девы и не перейти на крик - задача не из легких. Справились? Вы молодец.

Нет? Тогда вы узнаете, какая Дева в гневе. Немногие выживали, чтобы рассказать.

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Стрелец

Стрелец заводится с полуоборота, поэтому этот знак зодиака смело занимает первое место в рейтинге скандалистов.

Даже если Стрелец не хочет скандалить, он это сделает. Просто на самый безобидный вопрос эти люди отвечают повышенным голосом и угрожающей интонацией. Не поскандалить с ним просто невозможно.