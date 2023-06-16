Скандалисты среди знаков зодиака – заводятся с полуоборота

Говорят, что женщина может сделать из ничего три вещи: шляпку, салат, скандал. Впрочем, к скандалам склонны как дамы, так и господа определенных знаков зодиака. Каких же?
Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.
Дева
Дева не любит скандалы и не ищет их, но если кто-то зацепит Деву, то жди беды. Она не будет терпеть и сразу задаст тысячу неприятных вопросов.
Выдержать допрос Девы и не перейти на крик - задача не из легких. Справились? Вы молодец.
Нет? Тогда вы узнаете, какая Дева в гневе. Немногие выживали, чтобы рассказать.
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Стрелец
Стрелец заводится с полуоборота, поэтому этот знак зодиака смело занимает первое место в рейтинге скандалистов.
Даже если Стрелец не хочет скандалить, он это сделает. Просто на самый безобидный вопрос эти люди отвечают повышенным голосом и угрожающей интонацией. Не поскандалить с ним просто невозможно.
Козерог
Козерог провоцирует скандалы не наездами и не криками, а упертостью. Вы можете Козерога о чем-то попросить, потом порекомендовать, затем настоятельно посоветовать, но если он не хочет что-то делать, то даже ультиматум не поможет. А за ультиматумом, разумеется, следует скандал.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Галина Янко. Фото: личный архив