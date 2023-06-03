Что должны сделать Весы, Львы, Раки и Стрельцы — чтобы 2023 год стал успешным: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась советом для некоторых знаков зодиака. Что им нужно сделать в 2023 году, чтобы этот период стал максимально успешным. Главное — прислушаться к собственной интуиции.

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Весы

Для того, чтобы год Водяного Кролика стал успешным, этому знаку зодиака нужно упорядочить свои рабочие обязанности. Весы должны принять во внимание то, что вышестоящее руководство будет контролировать их всерьез. Ожидается много работы, а вот сил будет недостаточно. Для того, чтобы избежать выгорания, Весам придется отказаться от дополнительной подработки. Им предстоит проработать собранность и ответственность. Вторая важная тема года — здоровье и отношения с детьми.

Львы

Для них 2023 год станет краеугольным, он сулит представителям знака большие перемены. Весь год Львам нужно учиться и еще раз учиться. Только в этом случае, они сумеют достичь высот на службе. Грядут изменения и в личной жизни. Одиноким представителям этого созвездия нужно присмотреться к тем, кто их окружает. Львов ждет головокружительный роман.