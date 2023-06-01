Нужно быть осторожными: Тамара Глоба назвала самые опасные дни в июне — всего девять, проверяйте даты

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала, как сложится первый месяц лета.
Судя по расположению небесных светил, нас ждет много разных событий. Для разных знаков зодиака июнь сложится по-разному.
Но будут в этом месяце особенные даты, которые опасны для всех. Тамара Глоба перечислила дни, когда нужно быть в разы внимательнее и осторожнее, чем обычно.
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Итак, особенно осторожными следует быть: 5, 9, 13, с 20 по 22, 26 (вторая половина), 27(первая половина), 28 (первая половина дня) июня.
По материалам kp.ru