Нужно быть осторожными: Тамара Глоба назвала самые опасные дни в июне — всего девять, проверяйте даты

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала, как сложится первый месяц лета.

Судя по расположению небесных светил, нас ждет много разных событий. Для разных знаков зодиака июнь сложится по-разному.

Но будут в этом месяце особенные даты, которые опасны для всех. Тамара Глоба перечислила дни, когда нужно быть в разы внимательнее и осторожнее, чем обычно.

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