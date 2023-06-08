Пять имен мужчин, которые со всеми враждуют: агрессивные, жестокие и циничные

Этим мужчинам лучше сразу уступить и не ввязываться с ними в споры, чтобы не нарваться на неприятности. Список для наших читателей составила таролог Галина Янко.

Кирилл – доходит до рукопашного боя

Пассивно-агрессивные носители этого имени будут давить нас до смерти, лишь бы мы заткнулись, если им что-то не нравится. Ярые спорщики даже в самой безобидной беседе способны дойти до точки кипения и схватить оппонента за шкирку. Их склонность осуждать и оценивать других нередко приводит к ответной реакции, а отвечать за свои слова иногда приходится и в рукопашном бою.

Максим – список его врагов все время растет

Никто не говорит, что потребность в уединении - это обязательно плохо. Но Максим серьезно не хочет иметь ничего общего с другими. Кроме того, он готов выйти на тропу войны с каждым, кто окинет его недобрым взглядом. Возможно, звучание собственного имени придает им тот детский максимализм, с которым они относятся к людям, но пока они его не перерастут, список их врагов будет пополняться.

Игорь – долго молчит, но потом сметает все на своем пути

Все дело в том, что Игори раз за разом подавляют свои чувства, а потом, наконец, в один прекрасный день все это вырывается наружу, да еще и в самом неприглядном виде. Нередко изощренная фантазия о мести питает их подавленные эмоции, и критический момент может наступить в любую минуту. Они разрушают дружеские отношения и начинают боевые действия. Когда вся задавленная обида прорывается наружу, их не волнует, кто пострадает.

Павел – цинично идет по головам

Эти мужчины любят помолчать. В целом, это довольно мило, пока, конечно, мы не узнаем, почему они молчали: они планировали наше уничтожение. Это коварные мужчины, который улыбаются и притворяются невинными, но на самом деле являются превосходными интриганами-манипуляторами, которые работают в тени. Главная претензия к ним – это лживость и склонность идти по головам. И чтобы продвинуться дальше, они цинично будут поступаться моральными принципами.

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Ярослав – агрессивный и жестокий

Буквальное значение этого имени - «яркая слава», но при близком знакомстве может показаться, что оно произошло от слова «ярость». Они действительно агрессивны и жестоки в своих словах, суждениях и действиях. Вам очень не повезло, если это имя вашего начальника, поскольку строжайшие выговоры на повышенных тонах вам обеспечены. Умение вести дипломатичную беседу и сглаживать острые угла – совсем не про них.

