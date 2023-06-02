Пять имен мужчин – энергетических вампиров: выжмут, как лимон

Девушки, осторожно! Рядом с ними вы теряете энергию! Список для наших читательниц составила таролог Галина Янко.

Александр – готов идти по головам

Мужественность и агрессивность носителей этого имени нередко оборачивается бытовой склочностью, которая невероятно утомляет. Александр устраивает бурные скандалы, если не получает того, чего хочет. Не говоря уже о том, что для него есть только одно мнение, которое стоит уважать – его собственное.

Добиться от него уступок или доказать его неправоту просто невозможно. При этом, это имя самых решительных и целеустремленных мужчин, которые способны пойти по головам, чтобы добиться желаемого.

Алексей – ноет и дуется по любому поводу

Невероятное упрямство делает их самыми безжалостными энергетическими вампирами. Им кажется, что они безобидно и правильно стоят на своем, но на самом деле они готовы измучить собеседника по поводу сущей мелочи.

Они не способны на уступки, зато любят бесконечно дуться, ныть и добиваться своего, просто не принимая во внимание чужое мнение. Эта упрямая бычья натура помогает им двигаться по жизни вперед, оставляя тех, кто встал у них на пути, выжатыми, как лимон.

Григорий – лишает других энергии

Нерешительность носителей этого имени и их склонность перекладывать ответственность на других лишает энергии быстрее, чем интенсивные тренировки. Во всей красе их вампиризм проявляется, когда дело доходит до принятия решений.

Наблюдать за их невозможностью определиться довольно мучительно, но повлиять на нее никак нельзя. Пока мы их ждем и ждем, они, кажется, игнорируют нас. Они живут в своем собственном мире, в котором нет места никому другому.

Лев – его слишком много

Их потребность во внимании настолько высока, что нередко они до изнеможения утомляют окружающих. Это те мужчины, про которых говорят «его слишком много». Слишком шумный, наглый, хвастливый Лев хочет, чтобы все выказывали ему восхищение и плясали под его дудку. Он отчаянно хочет быть в центре внимания, но далеко не всегда обладает талантом, чтобы подкрепить это.

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Роман – ложь и манипуляции

Этих мужчин тоже бывает слишком много, но в отличие от Львов, проявляется это не в общественной, а в более личной, интимной жизни. Носители этого имени - весьма сексуальные и страстные мужчины, которые знают толк в романтике – этого у них не отнять и с таким именем это не удивительно.

Но у всего этого есть и обратная сторона – невероятная ревность, потребность в контроле, ложь и манипуляции. К тому же, они часто грешат изменами. Оставаться бодрой и полной сил рядом с ними женщине будет очень сложно.

