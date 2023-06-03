Кто из знаков зодиака чаще всего становится большим начальником

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И тот работник, который не грезит о кресле начальника. Только вот большими руководителями становятся далеко не все.

А какие знаки зодиака чаще всего занимают высокие посты? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжнова.

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Овен

Овен – это начальник, о котором можно только мечтать. Представитель этого знака зодиака старается создавать в коллективе дружелюбную, но максимально продуктивную атмосферу.

Его сотрудники нацелены на результат и высокие заработки. Но при этом любое проявление недружелюбности Овен карает увольнением.

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Лев

Лев в кресле начальника любит проявлять царские замашки. Например, спихивать часть своих обязанностей на подчиненных, опаздывать на работу и порой злоупотреблять своим положением.

Но в целом Лев ценит своих сотрудников и не проявляет самодурства.