Самые пунктуальные знаки зодиака – прибегут в шесть утра на пробежку из ночного клуба

Однажды в небольшом интервью Teleprogramma.pro певица Алена Апина призналась, что она обладает одной суперспособностью. Артистка никогда и никуда не опаздывает.
Алена по гороскопу – Дева. А именно среди этого знака зодиака больше всего пунктуальных людей.
Подробнее об этом, а также о других представителях зодиакальных созвездий, которые всегда и везде приходят вовремя, нашему изданию рассказала ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Дева
Девы ненавидят опаздывать и не терпят непунктуальности от других.
Если вы договорились в шесть утра субботы отправиться с Девой на пробежку, будьте уверены, что она явится. Даже, если явиться придется прямиком из ночного клуба.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Телец
Тельцы в плане отношения ко времени те еще зануды. Они не просто придут вовремя, а пораньше на полчасика, чтобы удрученно поглядывать на часы и монотонно вздыхать.
Весы
Весы не любят хаос в любом проявлении, а опоздание на встречу, на учебу или на работу – это одно из таких проявлений. Поэтому Весы не позволяют опаздывать ни себе, ни другим.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.