Самые пунктуальные знаки зодиака – прибегут в шесть утра на пробежку из ночного клуба

Однажды в небольшом интервью Teleprogramma.pro певица Алена Апина призналась, что она обладает одной суперспособностью. Артистка никогда и никуда не опаздывает.

Алена по гороскопу – Дева. А именно среди этого знака зодиака больше всего пунктуальных людей.

Подробнее об этом, а также о других представителях зодиакальных созвездий, которые всегда и везде приходят вовремя, нашему изданию рассказала ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Дева

Девы ненавидят опаздывать и не терпят непунктуальности от других.

Если вы договорились в шесть утра субботы отправиться с Девой на пробежку, будьте уверены, что она явится. Даже, если явиться придется прямиком из ночного клуба.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Телец

Тельцы в плане отношения ко времени те еще зануды. Они не просто придут вовремя, а пораньше на полчасика, чтобы удрученно поглядывать на часы и монотонно вздыхать.