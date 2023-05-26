Глоба назвала баловня судьбы, который разбогатеет в 2023 году — сорвет денежный куш

Тамара Глоба в своем прогнозе назвала знак зодиака, которого в 2023 году Вселенная одарит денежным довольствием. Звезды дадут им возможность подзаработать — они сорвут денежный куш. Удача на их стороне. Главное — не упустить момент и воспользоваться шансом, который предоставляет им судьба. Деньги придут мощным потоком.

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Весной у Раков начнется новый этап, который касается дальних дорог, возможности заработка вдали от дома. Но поездки могут проходить с переменным успехом, потому что какие-то пути закроются, а другие, наоборот, дадут ту самую возможность заработать.

Вторая половина весны — время, когда нужно поддержать своих любимых и особенно беречь детей.

По материалам РИА Новости