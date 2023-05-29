Пять имен женщин, которые в отношениях всегда – главные: не разводом – так истерикой

В разных парах главенство распределяется по-разному: где-то верховодит мужчина, где-то – наоборот, женщина. В случае с этими пятью именами вариант один: они не позволят собой командовать! Во всяком случае, так утверждает таролог и парапсихолог Галина Янко.

Яна – справится с любым альфа-самцом

Яна – этакая хитрая лисичка. Она аккуратно подводит возлюбленного к мысли, что во всех вопросах он должен советоваться с ней. В итоге мужчина в цепких ручках Яны из самостоятельного альфа-самца превращается в покладистого и пушистого котика.

Жанна – главенство любым путем!

С Жанной разговор короткий – не готов плясать под ее дудку, отношений не будет. Готов, но недолго? Она разведется, как только мужчина захочет показать свое эго. Причем Жанну не остановит ничего: ни отсутствие денег, ни беременность, ни угрозы. В отношениях или она главная, или никаких отношений нет.

Регина – до поры скрывает свою натуру хищницы

Регина умудряется покорить сердце мужчины своей мягкостью и кротостью. Но не стройте иллюзий. Регина такая же доминирующая хищница, как и Жанна, с одной лишь разницей, что Жанна сразу демонстрирует свою натуру, а Регина будет ее скрывать до поры, до времени.

Мария – а с виду и не скажешь

Мария загоняет мужчину под каблук так аккуратно и технично, что он до конца своих дней не понимает, где находится. Более того, даже друзья не догадываются об истинном положении мужа Марии. С виду то она с него пылинки сдувает, а меж тем без одобрения жены этот покладистый мужчина и шагу ступить боится.

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Светлана – добивается своего истериками

Светлана не любит подчиняться в отношениях и свои позиции отстаивает вполне себе женскими методами – истериками и скандалами. Этот то случай, когда проще уступить, чем терпеть очередную женскую истерику. Мужчина знает, что им манипулирует, но осознанно позволяет это делать до поры, до времени. А именно, пока есть чувства.

