Кто из знаков зодиака своим пением может собирать стадионы

Многие с детства лелеют мечту о сцене, толпах поклонниц и хороших гонорарах. Но пробиваются на музыкальный Олимп далеко не все. Чтобы стать хорошим певцом, конечно, нужны талант, трудолюбие, сила воли и…покровительство звезд.

Представители каких знаков зодиака могут стать хорошими вокалистами? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Близнецы

Близнецы были рождены для поп-музыки. Из них получаются яркие представители шоу-бизнеса.

В принципе пробиться к успеху Близнецы могут, не имея ни образования, ни явного таланта, но если они выходят на серьезный уровень, то начинают пахать. Представители этого знака зодиака будут и учиться, и тренироваться 24/7.

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Водолей

Водолеи – это самородки, которым даже образование не нужно, чтобы петь. Музыку они не учат, они ее чувствуют.

Водолеи с детства бренчат на гитаре, занимаются по видеоурокам или перенимают технику у более продвинутых друзей.

Позже начинают писать стихи и перекладывать их на музыку. Водолеи преуспевают в бардовском направлении и в шансоне.