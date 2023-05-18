Вечные Питеры Пэны — знаки зодиака, которые остаются детьми до конца жизни

Кадр из фильма «Питер Пэн» 

Таролог Галина Янко назвала представителей знаков зодиакальных созвездий, отказывающихся взрослеть.

Про таких людей французы обычно говорят enfant terrible, что значит «ужасный ребенок». Они могут занимать высокие посты и добиваться выдающихся успехов в творчестве, но в определенных ситуациях ведут себя, как дети. Вечным ребенком, например, считает себя знаменитый французский актер Пьер Ришар.

А лучше всего образы таких людей отражены в повести «Питер Пэн и Венди» и ее многочисленных экранизациях. Так кто же из знаков зодиака категорически не желает взрослеть? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.

Близнецы

Близнецы достаточно инфантильные ребята, хотя внешне могут выглядеть самодостаточными.

В важных вопросах они часто полагаются не на себя, а на некоего помощника. Например, на родителей, мужа или другого близкого родственника.

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Весы

Несмотря на внешнюю взвешенность, присущую Весам, они часто не взрослеют. Обычно это не «минус», а «плюс». Незрелость Весов проявляется в их умении договариваться с людьми, опираясь на примитивные стандарты в переговорах.

Например, они согласятся одолжить другу сумму на ремонт машины и без процентов, но сразу попросят об услуге взамен. Со стороны это похоже на игру ребенка, который в песочнице меняет ведерко на лопатку.  

Рыбы

Из детства Рыбы забирают во взрослую жизнь максимум обид и комплексов. Разумеется, часто представители этого знака зодиака становятся обидчивыми взрослыми.

Причем обидеть изнеженную Рыбу может даже косой взгляд. Ну не ребенок ли?

Галина Янко. Фото: личный архив  

Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте. 

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