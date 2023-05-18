Вечные Питеры Пэны — знаки зодиака, которые остаются детьми до конца жизни

Про таких людей французы обычно говорят enfant terrible, что значит «ужасный ребенок». Они могут занимать высокие посты и добиваться выдающихся успехов в творчестве, но в определенных ситуациях ведут себя, как дети. Вечным ребенком, например, считает себя знаменитый французский актер Пьер Ришар.

А лучше всего образы таких людей отражены в повести «Питер Пэн и Венди» и ее многочисленных экранизациях. Так кто же из знаков зодиака категорически не желает взрослеть? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.

Близнецы

Близнецы достаточно инфантильные ребята, хотя внешне могут выглядеть самодостаточными.

В важных вопросах они часто полагаются не на себя, а на некоего помощника. Например, на родителей, мужа или другого близкого родственника.

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Весы

Несмотря на внешнюю взвешенность, присущую Весам, они часто не взрослеют. Обычно это не «минус», а «плюс». Незрелость Весов проявляется в их умении договариваться с людьми, опираясь на примитивные стандарты в переговорах.

Например, они согласятся одолжить другу сумму на ремонт машины и без процентов, но сразу попросят об услуге взамен. Со стороны это похоже на игру ребенка, который в песочнице меняет ведерко на лопатку.