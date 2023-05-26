Пять имен женщин, все время попадающих в смешные и нелепые ситуации

Таролог и парапсихолог Галина Янко без труда узнает женщин, над которыми часто смеются окружающие: ведь за способность выглядеть нелепо отвечают некоторые привычные всем имена.

Юлия – обращает собственные промахи себе на пользу

Юля – мастер нелепых ситуаций, но из этих ситуаций она всегда выходит королевой. Например, если Юля забыла дома кошелек и обнаружила это только в кофейне, значит – это возможность угоститься бесплатным кофе из рук статного красавца.

Эвелина – мастер нелепостей

Эвелина – это кладезь знаний, как выходить из нелепых ситуаций. Чаще всего в случае Эвелины ситуации связаны с ее личной жизнью. Например, попасть к стоматологу, которая является бывшей девушкой ее нынешнего парня? Эвелина знает, умеет и практикует.

Марина – слишком честная и благородная

Марина всегда старается поступать правильно и честно, благодаря чему часто выглядит нелепо. Вы пришли домой из супермаркета, распаковываете покупки и сверяете с чеком. Тут вы внезапно обнаружили, что банку зеленого горошка вам не пробили. Ваши действия? Марина поедет в супермаркет, даже если он был на другом конце города, и попросит взять с нее денег за горошек. И нелепо, и смешно.

Милана – слишком доверчивая

Милана – выдающаяся мама, которая воспитывает детей по заветам популярных блогеров. Нет, есть и в их советах некая воспитательная мудрость. Пусть и завуалированная. Но если бездумно верить всем этим «инстамамкам», можно попасть в сводки нелепых новостей. Милана оттуда и не вылезает.

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Алена – горе от ума: слишком предусмотрительная

У Алены нелепость происходит от большого ума. Обычно люди недооценивают противника, а Алена переоценивает. Поэтому на природу она отправится в солнцезащитных очках, намазанная кремом от солнца и средством от комаров, в купальнике, плаще и резиновых сапогах. Ну а вдруг после солнца пойдет дождь, а Алена не готова?

