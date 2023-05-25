Пять имен женщин – ужасных сплетниц: по секрету всему свету

Порой так хочется поделиться личными переживаниями и секретами – просто распирает. Но таролог Галина Янко предостерегает: внимательно выбирайте объект, с которым будете делиться. Некоторые женские имена свидетельствуют о склонности сплетничать.

Екатерина – обсуждает неудачников с удовольствием

Екатерина испытывает настоящее удовольствие, перемывая косточки своим знакомым. Это тешет ее собственное самолюбие, ведь на фоне этих неудачниц и неудачников, Екатерина выглядит в максимально выгодном свете. Постарайтесь не жаловаться Екатерине на жизнь, чтобы не давать пищу для сплетен.

Татьяна – незлая, но пересказывать сплетни любит

Татьяна совершенно беззлобна, но посплетничать любит. Для нее сплетня – это самый простой и легкий способ поддерживать беседу. Иметь среди приятелей Татьяну очень выгодно, ведь вы будете в курсе всех самых важных новостей в вашем окружении. Важно, что Татьяна просто пересказывает сплетни, оценку она им старается не давать.

Валентина – завистливая и недобрая

Валентина может быть очень завистливой женщиной, и сплетни она передает злые. Она искренне радуется неудачам других людей и рыдает крокодильими слезами, если у кого-то жизнь складывает лучше, чем у нее.

