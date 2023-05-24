Пять имен женщин, которым легко достаются деньги - разными путями

Кому-то приходится работать день и ночь, чтобы заработать на жизнь. А кто-то не делает для этого никаких усилий. Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала, какие имена приносят женщинам богатство.

Александра – слишком умная, чтобы быть бедной

Александра чаще всего обладает математическим складом ума и мужским типом характера. Эта женщина со стержнем. Она легко справляется с самыми сложными задачами и быстро прокладывает себе дорогу к вершине карьерной лестницы, опираясь на свой ум и талант. Александра никогда не будет бедствовать, потому что умным людям грешно жить в нищете.

Анна – выбирает денежную профессию

Анна обладает даром выбрать денежную профессию. Если у вас дочь Анна, то прислушайтесь к ее желаниям, так как, настояв на собственном выборе, вы фактически перекроете денежный поток для своего ребенка. Даже если Анна скажет, что хочет быть моделью, не сомневайтесь - это правильный выбор» У девушки с таким именем есть все шансы повторить успех Ирины Шейк.

Виктория – выгодно выходит замуж

Виктория часто становится состоятельной дамой за счет выгодного замужества. Как правило, Вики отличаются яркой внешностью, которая цепляет мужчин. Виктория выберет самого достойного, даже если на фоне других он будет казаться оборванцем, и не прогадает. У этой женщины чуйка на мужчин – Вика видит алмаз среди стекляшек.

Елена – ее везде найдет энергия финансов

Елена притягивает деньги, как магнит. Даже не в денежных сферах Елена умудряется зарабатывать в разы больше коллег. Это кажется фантастикой, но на самом деле причина кроется в магии имени. Елены не могут бедствовать, поэтому финансовая энергия находит их даже в самых бедных сферах.

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Анастасия – может иметь золотые дворцы

У Анастасии сильная творческая энергетика, которая питает ее денежный поток. При выборе правильной профессии – художник, сценарист, режиссер и т.д. – Анастасия может свернуть финансовые горы и построить золотые дворцы по всему миру.

