Пять имен мужчин, которые могут развестись сразу после свадьбы

Иногда попадаются мужчины, которых вроде бы и легко «затащить в ЗАГС», но вместо счастья они приносят лишь проблемы — быстро подают на развод. По разным причинам. По мнению таролога и парапсихолога Галины Янко, часто это связано с именем.

Иван — сказка «наоборот»

Эти мужчины отличаются редкостным непостоянством. Сегодня он тебя любит, завтра — ненавидит, послезавтра — нашел замену. Они быстро влюбляются, моментально делают предложение, играют свадьбу. Далее по канонам хорошей сказки следуют медовый месяц и детишки, но нет. После свадьбы романтика исчезает, а Иван совсем не готов погружаться в бытовуху. Он лучше сразу разведется, чтобы влюбиться, сделать предложение и жениться, чтобы развестись.

Роман — требует от жены идеальности

Очень влюбчивые Романы созданы, чтобы дарить любовь. Они любят идеальных женщин. С осиной талией, чувственными губами, большой грудью. Такие должны быть идеальными во всем. Но поддерживать образ невозможно бесконечно. Приходит осознание, что идеальная жена не так уж идеальна. Следом идут разочарование и развод.

Евгений — женится «на спор» с самим собой

Евгении — те еще искатели приключений. Для них брак — это новое испытание. А дойду ли я до конца? А не испугаюсь? Не убегу? Вот они и идут. На спор с собой. Дошли до конца, похвалили себя за смелость — и хватит. Остается только еще раз сходить в ЗАГС, чтобы получить развод.

Станислав — душит своей заботой

Станислав вступает в брак очарованным и влюбленным, но вскоре следует развод. Не по вине Станислава. В браке он становится до невероятности токсичным — его забота душит, контроль угнетает. Мало кто способен выдержать такую любовь, поэтому вскоре после свадьбы Станислав снова холостой.

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Никита — вечная незрелость

Никита никогда не достигнет порога зрелости, чтобы стать полноценным мужем. Ему всегда будет чего-то не хватать в отношениях, из которых он уйдет чтобы найти это недостающее. Возникает закономерный вопрос: а зачем тогда женится? Девушки не оставляют Никите выбора. Они требуют кольцо — он им его дарит. Но сердце Никиты не идет в комплекте с кольцом.