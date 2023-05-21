Деньги и любовь! Гороскоп для всех знаков зодиака на лето

Овен (21 марта - 20 апреля)

Уже в начале лета вас ждет одобрение или старт проекта, который для вас важен. Он находится на ранней стадии и для перехода к следующему этапу потребуется консультация специалиста. Достижение успеха очень важно для вас. Не отбрасывайте идею пройти какое-то углубленное обучение этим летом. Проверяйте все возможные побочные эффекты лекарств, которые вы или кто-то из членов семьи только что начнете принимать в июне.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Некоторые усилия, которые вы совершаете сейчас, принесут приятные результаты уже в июне. Позже ваши мысли будут заняты домом и семейными заботами, когда вы, возможно, будете планировать какую-то поездку или даже переезд. Ваша смелость и харизма в середине лета будут на высоте. В вашей компании люди чувствуют вдохновение, и вы можете очаровать кого угодно. Если какие-то ваши планы нуждаются в сотрудничестве других людей, этим летом вам удастся собрать отличную команду.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы будете стараться быть осторожными с финансами этим летом, потому что часто денег будет не так много, как хотелось бы. Если бы они вам действительно были нужны, вы могли бы получить деньги довольно быстро, но для этого придется занять приятные летние дни дополнительной работой или занимать деньги. Ни то, ни другое вас не обрадует. Однако, в конце лета вам все-таки удастся совершить путешествие ради удовольствия, оно должно оправдать все ваши ожидания.

Рак (22 июня - 23 июля)

Изменения назревают уже сейчас, а в начале лета будете удивлены тем, как быстро другие реагируют на ваши идеи и как быстро они расцветают. Не успеете вы высказать свое предложение, как кто-то начнет действовать в соответствии с ним. Обычно такая суматоха заставляет вас напрягаться и нервничать, но не этим летом, так как вы инстинктивно чувствуете, что происходящие перемены будут к лучшему. Пожилой родственник даст вам несколько советов, как сделать домашние дела менее утомительными.

Лев (24 июля - 23 августа)

В начале июня включите обаяние и используйте свои чудесные способности убеждать, чтобы донести свою точку зрения до окружающих. С середины лета откажитесь от такой тактики, иначе кто-то обвинит вас в попытке манипулировать им. Сохраняйте бдительность в ситуациях, когда принимаются важные решения. Уделяйте много времени тому, что предлагают другие. Если тон становится неприятным, необходимо предупредить об этом.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы хорошо осведомлены о своей интуиции, хотя обычно вы стремитесь к тому, чтобы твердо стоять на земле и рассуждать сугубо рационально. Вас удивит, насколько надежными окажутся ваши первые впечатления этим летом. Вам необходимо действовать так, как подсказывает интуиция, даже если вы не можете объяснить свои импульсы рационально, иначе у Вас может не быть другого шанса воплотить в жизнь планы и идеи, над которыми Вы работали. Иногда колебаться не стоит. Просто сделайте глубокий вдох и приступайте к делу. Вы не пожалеете об этом.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Друзья этим летом нередко будут искать в вашем лице плечо, на котором можно поплакаться. Они уверены, что вы примете их сторону в вопросе, который вызывает у них недоразумения в жизни. Однако, вам не всегда будет по силам оказать им всестороннюю поддержку и это совершенно нормально. Все, что вы можете сделать, - это несколько нейтральных замечаний и, как только представится возможность, закрыться. Когда речь идет о финансах, пора взглянуть правде в глаза. Как только вы это сделаете, вы почувствуете, что обретаете контроль над ситуацией.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Спор со старшим родственником в начале лета будет нелегко разрешить, потому что один из вас или оба окажутся очень упрямыми. Для вас будет лучше, если вы будете держаться в тени. Нет смысла расстраиваться из-за грубости или непонимания близкого человека, лучшим решением будет избегать острых споров. Главное - продвигаться вперед в достижении важных целей.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Откажитесь от влияния тех, кто смотрит на жизнь пессимистично и остерегайтесь сплетен. Сохраняйте оптимизм, ведь сила позитивного мышления станет вашим главным союзником этим летом. Кто-то доверится вам и вы можете быть не особенно довольны тем, что вам придется хранить этот секрет. Так называемый профессионал, обещающий предоставить вам невероятно полезную услугу в начале лета, не сдержит своего слова, так что будьте бдительны, чтобы не стать жертвой мошенника.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Новая дружба возникнет уже в начале лета в результате необычных обстоятельств. Близкий друг или родственник объявит о своих планах, которые застанут многих врасплох. Если вы думаете о том, чтобы выразить свою благодарность и сделать приятное кому-то, кто был добр к вам, не просто думайте об этом, обязательно сделайте это. Участие в благотворительном проекте удовлетворит желание помочь другим людям в середине лета.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Долгожданные новости наконец-то дойдут до вас этим летом. Вам захочется почувствовать, что вы делаете что-то полезное, но не перестарайтесь! Перестаньте ожидать от себя слишком многого, иначе вы можете пострадать от переутомления и будете чувствовать себя напряженно от всей этой болтовни и шума, которые вас окружают. Когда это произойдет, все, что вам нужно сделать, это найти время на отпуск или хотя бы несколько дней для себя, которые вы сможете провести в тишине и восстановиться.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Этим летом вам поступит предложение о работе. Обязанности могут показаться немного скучными, но главное, что эта должность будет приносить стабильный доход. Это ваша возможность расплатиться с долгами и накопить немного денег. Не обращайте внимания на советы друзей, которые любят смотреть, как другие тратят свои деньги, а свои оставляют в кармане. Старайтесь, чтобы ваши вечера в июле были как можно более тихими и спокойными.

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