Что нужно сделать Тельцам, Стрельцам, Скорпионам и Рыбам летом — иначе беда

Таролог Галина Янко специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на лето, назвав знаки зодиака, которым стоит прислушаться к своей интуиции. Они должны предпринять определенные действия, чтобы упрочить свое положение в будущем и войти в эпоху процветания.

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Тельцы

Те усилия, которые они прикладывают сейчас, окупятся уже в июне. В будущем все мысли Тельцов будут заняты исключительно домом и семейными делами. Многие планируют поездку или переезд.

Звезды советуют им прислушаться к близким. Тельцы должны собрать команду из единомышленников, чтобы претворить все свои смелые планы в жизнь.

«В вашей компании люди чувствуют вдохновение, и вы можете очаровать кого угодно. Если какие-то ваши планы нуждаются в сотрудничестве других людей, этим летом вам удастся собрать отличную команду», - заверила таролог.

Стрельцы

Им необходимо отказаться от влияния тех, кто смотрит на жизнь пессимистично и остерегаться сплетен. Звезды советуют им сохранять оптимизм, ведь сила позитивного мышления станет главным союзником Стрельцов этим летом.