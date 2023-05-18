Плохой разговор: Глоба озвучила людей, которых скоро уволят с работы — по датам рождения

Астролог Тамара Глоба предупредила людей, рожденных с 23 августа по 23 сентября (по гороскопу Девы), что они могут нарваться на серьезные неприятности на своем рабочем месте.

Вполне вероятно, что Девы сейчас обдумывают план разговора с начальством, однако никаких бесед в ближайшем будущем вести не стоит.

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Не исключено, что беседа быстро покинет рациональное русло и перейдет в серьезный конфликт. Руководитель не сможет вынести обиды и уволит этих людей с работы либо наложит на них штраф.

Источник: rsute.ru.