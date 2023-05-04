Водолеи и еще три счастливчика: таролог назвала знаки, которым безумно повезет в мае

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Тельцам нужно поверить в себя и что вы достойны любви и уважения. И в мае звезды сулят этому знаку зодиака много приятных событий. Даже выпадет шанс встретить особенного человека.

Ракам лучше не делать вид, что они не замечают знаков внимания. Не игнорируйте людей. Им нужен человек, который сможет увлечь их любопытный ум.

Скорпионы могут воспользоваться свои природным обаянием, так как выпадет подходящий случай. Таролог посоветовала им взять на себя ответственность и попробовать что-то новое.

Также Водолеям необходимо включить свое вдохновение и не бояться быть спонтанными. В мае этому знаку зодиака нужно отбросить сомнения и довериться желаниям. Не упустите шанс, который вы обычно упускаете, пишет «Вечерняя Москва».