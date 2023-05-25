Туманный Нептун: что нас ждет 25 мая - реальный прогноз астролога

Это прекрасное время для общения и те, с кем вы встретитесь в этот день, могут добавить немного искры в вашу жизнь.

Близнецы

На вас могут повлиять чужие идеи и взгляды на жизнь, и вы обнаружите, что разговоры этого дня щедро обогатили вас. Что касается более мирских дел, не торопитесь решать важные задачи, так как неясные влияния могут стать причиной ошибок, которых можно избежать, если проявить терпение.

Если у вас есть возможность отдохнуть, воспользуйтесь ею, особенно если жизнь в последнее время была нелегкой. Звезды говорят о том, что даже если вы откроете новый ресторан в городе или выберетесь на культурную прогулку, это время пойдет вам на пользу, но главное – приятная компания. Вам необходимо общаться со старыми друзьями и заводить новых. Кто-то может произвести на вас сильное впечатление.

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Стрельцы

Благодаря лунному соединению с туманным Нептуном вы можете задуматься, стоит ли доверять своим инстинктам и предаваться праздности, или же стоит заставить себя посетить светское мероприятие или помочь другу с его последним проектом.

Космос подсказывает, что если вы сначала выделите время на отдых, то быстро почувствуете, как к вам возвращается тонус, и это даст вам энергию, чтобы отправиться развлекаться.